Министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что Кыргызстан планирует увеличить импорт газа и электроэнергии из России. Об этом он рассказал в интервью российскому изданию «РИА Новости»

По словам Ибраева, сейчас Кыргызстан импортирует электроэнергию из Туркменистана, Казахстана и России, а из Узбекистана идет транспортировка.

«В этом году получаем туркменскую электроэнергию и российскую. У нас есть соглашение с “Туркменэнерго” и “ИнтерРАО”. “ИнтерРАО”, как мы планируем, до конца года нам поставит около 1,5 млрд кВт/ч. И 1,6 млрд – из Туркмении. На следующий год из Туркмении на 1,7 млрд планируем импортировать», — сказал он.

Кроме этого, по словам Ибраева, Кыргызстан также планирует увеличить закупки газа у России. По оценке министра, в стране планируется хороший рост потребления голубого топлива.

«Мы хотим полностью город Бишкек и окрестные районы Чуйской области газифицировать. Это альтернативное углю топливо, и у нас достаточно большие планы на ближайший год увеличить закупку этого топлива. Также есть в плане газификация Бишкекской ТЭЦ. Мы готовы к этому, сейчас прорабатываем», — сообщил министр.

Ибраев также поделился планами о строительстве газовой станции на 500 мВт в селе Чалдовар Чуйской области.

О том, что Россия начала поставки в Кыргызстан электроэнергии стало известно в апреле. Тогда сообщалось, что общий планируемый объем поставки за период с апреля 2023 года по март 2024 года составит около 900 млн кВт.ч.

Известно, что поставками в Кыргызстан занимается компания «Интер РАО» — энергетический холдинг с суммарной установленной мощностью электростанций в 31 ГВт. Это единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии. Основным акционером компании на конец 2022 года является «Роснефтегаз» (26,37%).

Соглашение об импорте электроэнергии власти старны заключили с другими странами из-за кризиса, в котором находится энергетическая отрасль Кыргызстана. Об этом в ноябре говорил президент Садыр Жапаров.

Кроме этого из-за кризиса и увеличивающегося дефицита электроэнергии власти ввели в стране с 1 августа режим ЧС в энергетике. Режим, согласно указу президента, будет действовать до конца 2026 года.

Комментируя введения режима ЧС президент Садыр Жапаров сказал, что это не говорит о том, что ситуация в энергетике катастрофическая. По его словам, режим ЧС лишь расширит полномочия министра энергетики, чтобы тот оперативно решал любую проблему.