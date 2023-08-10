Основатель популярного кыргызского YouTube-проекта D Billions Эрнист Уметалиев встретился с главой Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдатом Муссиным. Об этом 10 августа Уметалиев рассказал на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ernist Umetaliev (@eka_music)

По его словам, по итогам они согласовали несколько проектов на предстоящий год.

«Это будет важным шагом в дальнейшем тесном сотрудничестве с нашим братским народом. Спасибо за большое за приглашение и уделенное время. Как оказалось дети уважаемого министра тоже наши зрители», — написал руководитель D Billions.

В сентябре 2021 года команда D Billions получила бриллиантовую кнопку от YouTube за достижение отметки в 10 миллионов зрителей на своем канале. Музыкальная группа D Billions получила мировую известность тем, что снимает детские песенные ролики. У YouTube-канала D Billions более 26 млн подписчиков.

В мае с D Billions встретился глава Кабмина Акылбек Жапаров назвал их «большой гордостью страны» и вручил им почетную грамоту за особый вклад в развитие культуры.