В Джалал-Абаде планируют включить знаменитые петроглифы Саймалуу-Таш в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и сделать их цифровые копии для музеев. Об этом 9 августа сообщили в Фонде поддержки развития туризма.

В Фонде сообщили, что это необходимо для сохранения и доступности наскальных рисунков. Образцы горных пород и воды для анализа в лаборатории взяли ученые Национальной Академии наук во время поездки в Саймалуу-Таш.

По итогам экспедиции, рассказали в Фонде, прошла научная конференция, где и обсуждалась необходимость включения петроглифов в список ЮНЕСКО и ограждения территории от животных.

Кроме того, ученых беспокоит тектонический разлом, проходящий в этом месте.

«Активность горных пород заставляет задуматься о сохранности петроглифов. И оцифровка камней, которая была уже частично проведена в 2016 году, может стать одним из вариантов решения проблемы», — считают специалисты.

Также в фонде подчеркнули, что кыргызстанцы смогли бы посмотреть цифровые реплики петроглифов в музеях, не поднимаясь высоко в горы.

По словам сотрудников фонда, увидеть наскальные рисунки вживую непросто. Туристам нужно сначала приехать в базовый лагерь природного парка, затем четыре часа добираться до самих петроглифов верхом на лошади. Кроме этого в этой местности снег практически не тает даже летом.

Национальный природный парк Саймалуу-Таш расположен недалеко от села Казарман на высоте более 3 000 метров. По данным Фонда, на территории парка находится от 10 до 90 тысяч петроглифов, самые древние из них относятся к эпохам неолита и бронзы и им уже более 5 000 лет.