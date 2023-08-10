МВД и Минцифры с 1 сентября запускают пилотный проект, благодаря которому кыргызстанцы смогут онлайн перерегистрировать авто. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе госучреждения «Унаа».

Проект будет длиться до 1 сентября 2024 года и в случае успешного внедрения продолжит работать.

«Онлайн перерегистрация транспортного средства будет доступна в случаях отсутствия задолженностей по штрафам, пеням, налогам, обременений на транспортное средство, а также отсутствия штрафов, выписанных на собственника за нарушения ПДД», — отметили в «Унаа».

Для онлайн перерегистрации владельцу автомобиля нужно сначала произвести визуальный осмотр и фотофиксацию машины в отделах «Унаа». Информация об осмотре транспорта будет храниться в электронной базе данных 30 дней. В этот период собственник может перерегистрироваться через приложение, который разрабатывают кыргызстанские банки и госпортал «Түндүк».

Кроме того, если транспорт был приобретен во время брака, супругу/супруге тоже нужно пройти онлайн-идентификацию для дачи согласия на повторную регистрацию.





