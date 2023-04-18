Российская энергокомпания «Интер РАО» 15 апреля начала поставки электроэнергии из России в Кыргызстан, транзитом через Единую энергосистему Казахстана. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет «Интерфакс».

Сообщается, что общий планируемый объем поставки за период с апреля 2023 года по март 2024 года составит около 900 млн кВт.ч.

«В настоящее время поставка составляет до 400 МВт в час. Основным фактором, определяющим объем поставки, является пропускная способность (транзит) электрических сетей в ЕЭС Казахстана. […] Плановый график поставки будет согласовываться сторонами на регулярной основе», — сообщили в «Интер РАО».

Также в компании заявили, что если пропускную способность транзита смогут увеличить, то российская сторона готова поставлять до 3 млрд кВт.ч, чтобы покрыть имеющийся дефицит в республике.

«Интер РАО» — энергетический холдинг с суммарной установленной мощностью электростанций в 31 ГВт. Компания — единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии. Основным акционером компании на конец 2022 года является «Роснефтегаз» (26,37%).

Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Россия подписали соглашение о поставках электроэнергии в республику на отопительный период 2023-2024. Тогда говорилось, что РФ экспортирует в Кыргызстан 850 млн кВт.ч. электроэнергии.

В ноябре 2021 года президент Садыр Жапаров заявил, что энергосектор в Кыргызстане находится в глубоком кризисе. Потребление электричества населением растет с каждым годом, а производить больше энергии Кыргызстан пока не может. Поэтому в стране наблюдается дефицит электричества, который пытаются закрывать импортом из соседних стран и локальными отключениями.

Кроме этого, для обеспечения энергетической безопасности страны, Кабинет министров решил с 1 мая 2023 года повысить тариф за электроэнергию для населения.

В Кабмине сообщили, что повышение тарифов — это вынужденная мера и она даст возможность обновить энергетическое оборудование, оставшееся с советских времен и изношенной на 80%.

Читать по теме: Депутаты в третьем чтении одобрили кредит на $50 млн для энергосектора

Свет или хлеб. Кыргызстан страдает от нехватки электроэнергии, но у населения нет денег ее покупать