Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил получение кредита от Всемирного банка на сумму $50 млн по проекту «Модернизация и устойчивое развитие электроэнергетического сектора».

Само соглашение было подписано еще в октябре 2022 года в Бишкеке.

В парламенте сообщили, что эти деньги пойдут на улучшение финансовой и операционной устойчивости электроэнергетического сектора путем реабилитации распределительных сетей и цифровизации системы учета энергии.

«Ожидается, что финансовые показатели улучшатся при соблюдении тарифной траектории, направленной на возмещение затрат. Социальная устойчивость будет усилена системами соцзащиты для защиты уязвимых групп населения, на которых может негативно повлиять повышение тарифов», — сообщили в парламенте.

По условиям финансирования, страна получит кредит на 38 лет со льготным периодом в шесть лет. Процент за пользование кредитными средствами составит 0,75% годовых, максимальный размер комиссии за резервирование 0,5% годовых.

О том, что Всемирный банк собирается выдать Кыргызстану кредит было известно еще в июне 2022 года. Тогда в банке сообщали, что половина суммы будет грантом, а вторая половина кредитом под 0,75% на 38 лет с шестилетним льготным периодом. В банке добавили, что проект со-финансируется Государственным секретариатом Швейцарии по экономике, который предоставит дополнительные $8 млн в виде гранта.

Во Всемирном банке отмечали, что проект будет работать до 2028 года. Тогда в банке подчеркнули, что энергосектор Кыргызстана столкнулся с проблемами, которые накапливались в стране годами.