Министерство внутренних дел предложило отменить пени по штрафам за нарушения правил дорожного движения. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение 4 апреля.

В случае неуплаты наложенных штрафов за правонарушения в добровольном порядке МВД предлагает позволить уполномоченным органам направлять материалы дела судебному исполнителю для принудительного взыскания задолженностей у нарушителей. Это, как считают разработчики законопроекта, поспособствует снижению повторных нарушений ПДД.

По данным ГУОБДД МВД, с 4 марта 2019 года по 1 марта 2023 года в рамках проекта «Безопасный город» было вынесено 3 млн 708 тысяч 293 постановления о нарушениях ПДД. Из этих штрафов 7,1% было оплачено с пенями.

Кроме того, в МВД говорят, что много денег уходит на взыскание пени. За один год ведомство тратит на это 118,4 млн сомов. Эти деньги уходят на почтовые услуги, конверты, бумагу А4, картриджи, краски для картриджей и расходы судебных исполнителей.

В Кыргызстане с 8 марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым существенно повышены штрафы и ужесточены требования, позволяющие лишать водителей прав. Так, за пьяное вождение будут лишать водительских прав на один год, а раньше грозил лишь штраф и общественные работы. За пьяное вождение без прав будет грозить арест до трех суток — сейчас есть только штраф в 15 тысяч сомов.