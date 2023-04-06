По словам мэра, планируется строительство социальной бани, цены в котором будут ниже, чем у частных бань.

«В каждом жилмассиве, сейчас посчитали, построим 12 бань. Уже подготовили их участки. Мы должны построить бани, которые будут работать на газе или другом альтернативном топливе и не будут загрязнять воздух. В Бишкеке на сегодня есть 240 частных бань. Все они работают на угле и загрязняют город. Мы построим в качестве альтернативы общественные бани и это будет одним из способов борьбы со смогом», — сказал мэр в интервью телеканалу «Ала-Тоо 24».

В муниципалитете говорят, что уже завершены работы по разработке котлована. Ожидается, что баня начнет работу в конце сентября.Ежегодно с наступлением холодов Бишкек занимает первые места в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха.

В конце октября прошлого года представительство ООН в Кыргызстане презентовало результаты исследования о смоге, согласно которым основной источник загрязнения воздуха в Бишкеке – некачественный уголь, используемый для отопления частных домов. Также причинами загрязнения воздуха в столице власти называют некачественный бензин, плотность застройки многоэтажных домов и ТЭЦ города.

Комментируя проблему смога в Бишкеке, президент Садыр Жапаров предлагал строить новые бани вместо тех, что «сжигают резину и тряпки».