Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 17 млн 870 тысяч евро на ремонт и модернизацию канала Араван — Ак-Буура, расположенный в Кара-Сууйском и Араванском районах Ошской области. Об этом 5 апреля сообщили на заседании Жогорку Кенеша.

Из этой сумму 14 млн 130 тысяч евро выделили в виде кредита, а остальные 3 млн 740 тысяч евро в виде гранта. Кредит предоставляется на 15 лет с четырехлетним льготным периодом и плавающей процентной ставкой.

Планируется, что проект создаст условия для обеспечения водой площади около 21 тысячи гектаров земель. Канал Араван — Ак-Буура длиной в 31,3 км был построен в 1965 году. Канал обеспечивает водой более 15 тысяч гектаров земель.

Автор: Бакай Алмаз