Жогорку Кенеш на заседании 5 апреля принял в третьем чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид.

Если законопроект вступит в силу, то за рекламу финансовых пирамид будут штрафовать на 2-2,5 млн сомов или лишать свободы на срок от 3 до 5 лет.

В справке-обосновании к законопроекту говорилось, что большинство граждан, «не имея экономической и юридической грамотности», вкладывают свои сбережения в финансовые пирамиды после просмотра соответствующей рекламы от публичных лиц. По мнению разработчиков инициативы, после принятия законопроекта «блогеры, активисты и другие общественные личности будут гораздо более осмотрительны и ответственны при рекламе тех или иных финансовых продуктов».

По данным МВД, за 2022 год было возбуждено 1052 уголовных дела по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид.

Количество пострадавших свыше 1000 человек. Причиненный материальный ущерб составляет более 273 млн сомов и свыше $1 млн 579 тысяч. Из них возмещено более 481 тысячи сомов.