В городе Кара-Суу Ошской области милиция задержала мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении двух девочек — пяти и шести лет. Об этом 6 апреля сообщили в УВД Ошской области.

Информация о том, что неизвестный мужчина увез одну из девочек на машине поступила в милицию 3 апреля. Факт зарегистрировали в журнале учета информации.

Во время разбирательства стало известно, что подозреваемый еще 29 марта увез на машине двух девочек пяти и шести лет и совершил развратные действия.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Развратные действия». Подозреваемого водворили в ИВС.