В Иссык-Кульской области 5 апреля глава Кабинета министров Акылбек Жапаров заложил капсулу под строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Фото: Пресс-служба Кабмина

Станция будет располагаться в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района. По словам Жапарова, строительство солнечной электростанции станет первым совместным «зеленым» проектом Государственно-частного партнерства.

Реализацией проекта займется кыргызская компания «Бишкек Солар» и российская компания «Юнигрин энерджи». По данным Кабмина, объем инвестиций в проект составит более $300 млн, строительство и эксплуатация станции позволит создать более 500 рабочих мест.