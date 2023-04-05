По их данным, 3 апреля к ним поступила информация о том, что 2 апреля задержанный 20-летний житель Таласа был подвергнут пыткам и жестокому обращению со стороны участкового и сотрудников поселкового отделения милиции села Озгоруш Токтогульского района.

Сотрудники центра выехали на место для проверки и изучения ситуации. Во время визуального обследования у пострадавшего выявили гематомы и ссадины в области шеи, груди и рук.

По словам задержанного, «сотрудники милиции избивали его локтями и руками по груди, душили руками, в связи с чем он несколько раз терял сознание». Кроме того, ему угрожали «изнасилованием резиновой дубинкой».

Как пояснил пострадавший, он проживает в городе Талас и был задержан при продаже коровы. Сейчас он содержится в ИВС УВД Таласской области.

По итогам проверки, специалисты центра вызвали скорую помощь, чтобы оказать пострадавшему медпомощь и заполнить Стамбульский протокол по факту пыток, а также приняли от задержанного заявление.

5 апреля УВД Джалал-Абадской области опровергли «Клоопу» информацию про пытки в отношении задержанного.

По данным милиции, подозреваемого сначала 1,5 часа содержали в здании отделения милиции в селе Озгоруш Токтогульского РУВД. По утверждениям милиции, уже тогда на фото на теле у задержанного были следы.