20-летний задержанный, подозреваемый в краже коровы в селе Озгоруш Токтогульского района, рассказал, что подвергся пыткам и жестокому обращению со стороны сотрудников милиции. О пытках в отношении задержанного 4 апреля рассказали в Наццентре по предотвращению пыток.
По их данным, 3 апреля к ним поступила информация о том, что 2 апреля задержанный 20-летний житель Таласа был подвергнут пыткам и жестокому обращению со стороны участкового и сотрудников поселкового отделения милиции села Озгоруш Токтогульского района.
Сотрудники центра выехали на место для проверки и изучения ситуации. Во время визуального обследования у пострадавшего выявили гематомы и ссадины в области шеи, груди и рук.
По словам задержанного, «сотрудники милиции избивали его локтями и руками по груди, душили руками, в связи с чем он несколько раз терял сознание». Кроме того, ему угрожали «изнасилованием резиновой дубинкой».
Как пояснил пострадавший, он проживает в городе Талас и был задержан при продаже коровы. Сейчас он содержится в ИВС УВД Таласской области.
По итогам проверки, специалисты центра вызвали скорую помощь, чтобы оказать пострадавшему медпомощь и заполнить Стамбульский протокол по факту пыток, а также приняли от задержанного заявление.
5 апреля УВД Джалал-Абадской области опровергли «Клоопу» информацию про пытки в отношении задержанного.
По данным милиции, подозреваемого сначала 1,5 часа содержали в здании отделения милиции в селе Озгоруш Токтогульского РУВД. По утверждениям милиции, уже тогда на фото на теле у задержанного были следы.
«Во время задержания даже заметны следы на шее подозреваемого. Также во время задержания находились местные жители, которые могут подтвердить, что не было пыток. Информация, о которой заявляет центр по предупреждению пыток, что якобы наши сотрудники отделения милиции села Озгоруш подвергли пыткам задержанного, не подлежит действительности, потому что такого факта не было» — сообщили в милиции.
Автор: Бакай Алмаз