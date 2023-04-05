Дело по факту массовой драки в ночном клубе Sky Bar в Оше с участием сотрудников ГКНБ и таможенной службы прекращено. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Ошского городского суда.

В суде рассказали, что дело закрыли из-за примирения сторон. Также в суде отметили, что дело было возбуждено не против сотрудника ГКНБ, а против гражданского лица, который также участвовал в драке.

Драка в ночном клубе Оша произошла 2 января 2023 года. Видео инцидента опубликовали в соцсетях. Кроме того, блогер Ринат Усупбаев после произошедшего заявил, что среди нападавших были сотрудники ГКНБ и таможенной службы.

10 января ГКНБ уволил своих сотрудников, участвовавших в драке за «дискредитацию высокого звания органов национальной безопасности».

В Таможенной службе сообщали, что сотрудники, участвовавшие в драке будут уволены с работы. Тогда расследованием дела занялась Военная прокуратура.

Автор: Айбике Адилет кызы