Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 5 апреля отклонили во втором чтении законопроект о государственном пенсионном страховании. По их словам, инициаторы законопроекта не внесли изменения, предложенные депутатами.

«Этот законопроект мы отправляли на доработку. Вернули его [в парламент] без изменений. Этот документ направлен против интересов народа. Пусть дорабатывают и принесут его через шесть месяцев», — заявил депутат Балбак Тулобаев.

По итогам голосования депутаты отклонили законопроект.

Что это за законопроект?

Резонансный законопроект, инициатором которого выступает глава Кабинета министров Акылбек Жапаров, был одобрен парламентом в первом чтении 14 декабря 2022 года.

Одним из предложений было повышение пенсионного возраста. Сейчас в Кыргызстане женщины выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года.

Однако, столкнувшись с волной критики, власти от этой идеи отказались, придумав другие способы сэкономить бюджетные деньги. Например, власти хотят повысить минимальный страховой стаж с 5 до 20 лет. Также было предложение отобрать у пенсионеров-госслужащих базовую часть пенсии, но позже от инициативы также отказались, так как она не защищает интересы граждан.

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