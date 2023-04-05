Вице-мэра Оша Жасура Азимова и советника мэра Оша Муктарбека Зулпукарова освободили от занимаемых должностей. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заявления чиновники написали по собственному желанию. Информация о том, кого назначат на освободившиеся должности пока неизвестна.

Жасур Азимов

Жасура Азимова на должность вице-мэра назначили в 2018 году — он возглавлял сферу строительства и муниципальной собственности. Азимов будучи вице-мэром неоднократно упоминался в спорных вопросах.

В августе 2019 года вице-мэр был задержан за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Тогда его оштрафовали на 17 500 сомов, также было проведено служебное расследование.

Также в соцсетях распространилось видео, где Азимов матерится, признается, что выпил и говорит, что «хотел показать памятник Ленина гостям из Ташкента».

Кроем этого в ноябре 2020 года Генеральная прокуратура выявила незаконную передачу 25 гектаров земли за 2,5 млн сомов, которая находится в городе Ош массива Кен-Сай частным лицам вице-мэром Жасуром Азимовым.

По этому факту в отношении Азимова начали досудебное производство по факту злоупотребления должностным положением.

В 2021 году издание «Т-Медиа» выпустило расследование под названием «Вице-мэр Азимов — победитель миллионных тендеров». Журналисты выяснили, что Азимов за пять лет выиграл тендеры на 36,2 млн сомов — в эти периоды Азимов работал учителем, депутатом и вице-мэром.

Также Азимов принимал участие на выборах 11 апреля 2021 года, результаты которого были отменены, в списках партии «Ата-Журт Кыргызстан» под №49. Но Ошская ТИК дисквалифицировала его по подозрению в подкупе голосов, использовании админресурса и в создании препятствий работе ТИК.

Муктарбек Зулпукаров

Журналисты «Т–Медиа» в 2022 году расследовали материалы по советнику только назначенного мэром Оша Бакытбека Жетигенова — Муктарбеку Зулпукарову. Они выяснили, что Зулпукаров имеет «большой авторитет» среди организованных преступных группировок и был правой рукой у брата свергнутого президента Курманбека Бакиева — Акмата Бакиева.

В 2010 году Зулпукаров был объявлен в розыск. В 2013 году его задержали по статьям «Организация незаконного формирования» и «Массовые беспорядки».

Автор: Рустам Турсунбеков