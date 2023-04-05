Оппозиционный политик Равшан Джеенбеков, арестованный по Кемпир-Абадскому делу, написал письмо из СИЗО, в котором заявил, что следствие начало проверять его публикации в соцсети Facebook.

По его словам, следствию не удалось найти доказательств его вины по Кемпир-Абадскому делу.

«Они не смогли найти в моих словах, сказанных в ресторане “Casa Italia” [где проходила встреча комитета по защите Кемпир-Абада], нарушений в законе и в итоге нашли “преступление” в постах в интернете, где я критиковал ГКНБ и его председателя Камчыбека Ташиева», — написал Джеенбеков.

По словам политика, 4 апреля его ознакомили с итогами экспертизы под названием «Поставил под угрозу честь и достоинство С. Жапарова», «Призывал к свержению власти» и «Призывал к массовым беспорядкам».

«Власти не смогли доказать предъявленное мне обвинение в октябре [по Кемпир-Абадскому делу] и взялись за мои посты в Facebook», — написал он.

Равшан Джеенбеков — оппозиционный политик и один из арестованных Кемпир-Абадскому делу. По этому делу октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков.

Большая часть арестованных, в том числе и Джеенбеков, все еще находятся по этому делу в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД решило полностью засекретить Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности.