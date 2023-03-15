Бишкекский городской суд принял решение частично снять гриф секретности с Кемпир-Абадского дела. Об этом «Клоопу» сообщили юрист Кантемир Турдалиев.

По его словам, такое решение суд принял 14 марта и оно вступило в законную силу. Теперь, как пояснил адвокат, следователь должен разделить тома дела, в которых есть секретные данные и там, где их нет.

Он добавил, что теперь судебные заседания должны проходить открыто.

В пресс-службе Бишкекского горсуда также подтвердили «Клоопу», что жалоба Турдалиева частично удовлетворена.

«Судебная коллегия обязала следователя определить и обособить сведения, содержащие государственные секреты от несекретных материалов», — сообщили в суде.

Гриф секретности МВД наложило на Кемпир-Абадского дело в январе. После этого адвокаты и сами задержанные по делу на раз говорили о незаконности решения, которое приняло МВД.

В феврале Ассоциация адвокатов сообщила, что следователь по делу обосновал засекречивание тем, что преступление, в чем подозреваются активисты, тяжкое и идет против конституционного строя и безопасности государства.

Юристы считают, что предъявленная статья «Подготовка к массовым беспорядкам» относится к преступлениям против общественного порядка, а не против конституционного строя и не может быть засекреченной. Они напомнили, что по закону госсекреты — это информация, которая затрагивает обороноспособность, безопасность и интересы страны.

Большая часть задержанных по Кемпир-Абадскому делу все еще находится под арестом в СИЗО-1 Бишкека. А суды по мере пресечения задержанным проходят за закрытыми дверями, куда не пускают даже родственников арестованных.