Следователи МВД засекретили дело по массовым арестам активистов, политиков и правозащитниц, которые выступали против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Об этом «Клоопу» сообщил адвокат Канат Хасанов.

По его словам, адвокаты еще не видели постановления о засекречивания дела, поэтому не знают о причинах такого решения.

«Вынесли постановление о грифе “секретно” по Кемпир-Абадскому делу. Я пытался узнать у следователя основания, но следователь не смог ответить, не дал внятного ответа […] Завтра поедем за постановлением и будем думать, что делать дальше», — рассказал Хасанов.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников, критиковавших власть из-за передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Часть из них являются членами комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища, который создали за день до арестов.

Все задержанные проходят подозреваемыми по статье «Приготовление к организации массовых беспорядков». Почти всех арестованных несколько месяцев содержат в СИЗО-1 Бишкека.

Задержанные не признают своей вины и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду. В знак протеста почти все фигуранты дела больше двух недель держали голодовку с требованием отпустить их на свободу.

Арест активистов и политиков уже осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.