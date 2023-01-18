Украинский город Херсон, который расположен на юге Украины, от линии российского фронта отделяет лишь река Днепр – от центра города до ее берега можно дойти за 15 минут.
Еще два месяца назад по улицам Херсона свободно разгуливали российские военные, оккупировавшие город в первые дни полномасштабного вторжения. Сейчас херсонцы ежедневно живут под звуки взрывов, подвергаясь обстрелам со стороны российской армии.
«Клооп» поговорил с жителями города о том, как они выживали во время оккупации и как им живется после освобождения.
Перевод с украинского: Евгения Пименова