Под Киевом в городе Бровары 18 января возле детского сада упал вертолет, в результате крушения погибли 15 человек, среди которых глава МВД Украины Денис Монастырский и трое детей. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Известно, что на борту вертолета находились 9 человек — шесть членов оперативной группы МВД, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также три сотрудника ГСЧС. Все они погибли.

Также погибли трое детей и трое сотрудников детского сада. Пострадали 25 человек, среди которых 15 взрослых и 10 детей.

По данным ГСЧС, вертолет упал между жилым домом и детским садом, который впоследствии начал гореть. Оттуда эвакуировали детей и сотрудников.

«От мощного взрыва разрушения получили помещения садика и один из близлежащих домов», — заявил глава Броварова Игорь Сапожко.

По факту крушения начато уголовное производство. В МВД Украины говорят, что о причинах крушения говорить пока рано. Но украинское издание «Трибуна — Бровары» написало, что, предположительно, пилот из-за тумана не увидел высотного здания, после чего начал набирать высоту и потерял управление.