В Казахстане отменили VISA RUN – пересечение границы для обновления сроков легального пребывания в стране. Такое решение принял премьер-министр республики Алихан Смаилов.

Согласно документу, теперь иностранцам, прибывшим в Казахстан в безвизовом режиме, необходимо покинуть его пределы через 30 дней. Суммарно они могут находиться в стране не более 90 дней в течение полугода.

Граждане из стран ЕАЭС (Кыргызстана, России, Армении и Беларуси) должны покинуть Казахстан также через 90 дней после пересечения границы. Суммарно они могут находиться в стране не более 90 суток за полгода.

Ранее для граждан стран ЕАЭС срок пребывания был 90 календарных дней со дня пересечения границы. То есть сроки пребывания обновлялись при каждом новом въезде в страну.

По новым правилам невозможно будет выехать из Казахстана и тут же въехать обратно для обновления срока пребывания. Таким образом, граждане других стран (которым не требуется виза) смогут находиться в Казахстане легально лишь 90 дней в течение каждого полугодового периода.

Новые ограничения не распространяются на иммигрантов, прибывших по визе. А для тех, кто оформил разрешение на временное проживание – срок пребывания в стране ограничивается лишь сроком действия этих документов.

Новые правила начнут действовать уже с 27 января 2023 года.

В МВД Казахстана отметили, что в прежней редакции правил вопрос пребывания иностранцев без визы и граждан ЕАЭС не был урегулирован. По данным ведомства, иностранцы могли по истечении срока пребывания выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, тем самым обновить сроки пребывания.

Этим активно пользовались россияне, въехавшие в Казахстан после объявленной частичной мобилизации в России: пересекали границу РК раз в три месяца и возвращались в республику.