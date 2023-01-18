Кыргызстанцы уже не первый год ищут новые рынки труда. С некоторых пор в этом им помогают и кыргызские власти. В 2022-м, когда Россия вторглась в Украину и западные страны ввели санкции, кыргызские трудовые мигранты столкнулись с падением своих доходов.

Летом 2022 года в Великобританию на сезонные сельскохозяйственные работы отправилась первая группа кыргызстанцев. Всего за весь прошлый год в Соединенное Королевство отправились полторы тысячи кыргызстанцев.

Центр трудоустройства граждан за рубежом при Минсоцтруда 13 января 2023 года подписал с уполномоченным оператором правительства Великобритании соглашение, по которому квоту увеличили до двух тысяч человек в год. Отмечается, что принять участие в программе могут кыргызстанцы в возрасте от 18 до 46 лет. Они получат возможность работать в Великобритании шесть месяцев и получать от 10 фунтов стерлингов в час.

По последним официальным данным, больше 1,1 млн граждан республики пребывают в трудовой миграции за рубежом. Из них около миллиона кыргызстанцев находятся на заработках в России.

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