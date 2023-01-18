По факту аварии в Майлуу-Суу, чье население в морозы осталось без отопления и горячей воды, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава Кабмина Акылбек Жапаров во время своего визита.

В Майлуу-Суу Жапаров встретился с местными жителями и принял отчет о мерах, предпринимаемых местными органами власти совместно с МЧС для устранения последствий аварии.

«Ситуация, в которой вы оказались в эти аномальные холода, вопиющая. Вы не одни. Мы делаем все возможное, чтобы в максимально короткие сроки возобновить подачу тепла и воды. Установлены дополнительные трансформаторы, поочередно проводится развоз воды в каждый дом. Причины аварии выясняются и будут тщательно изучены. Органами прокуратуры уже возбуждено уголовное дело, виновные будут привлечены к ответственности», — сказал Жапаров.

Также глава Кабмина поручил оказать малообеспеченным семьям помощь и составить список семей для выдачи водонагревателей.

Кроме того, по его словам, из бюджета на ремонтные работы выделят 20 млн сомов. При этом замминистра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов добавил, что износ тепловых трубопроводов города составляет более 70%.

Ранее депутат парламента Нуржигит Кадырбеков предложил создать комиссию по ситуации в Майлуу-Суу.

Авария в Майлуу-Суу

Город Майлуу-Суу Джалал-Абадской области остался без отопления и воды 13 января. Из-за сильных морозов замерзли трубы водопровода, в результате чего в дома перестали поступать тепло и питьевая вода. В городе ввели режим ЧС.

Авария случилась в период сильного похолодания по всему Кыргызстану. В Джалал-Абадской области температура по ночам опускалась до -20°С.

С 16 января Минобразования перевело все школы в городе на онлайн-обучение до стабилизации ситуации.

В тот же день жители Майлуу-Суу вышли на митинг и обратились к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Они пожаловались на то, что губернатор в интервью гостелеканалам распространял ложную информацию о том, что 70% жителей вернули отопление.