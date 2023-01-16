В Майлуу-Суу Джалал-Абадской области все образовательные учреждения перевели на онлайн-обучение. Об этом 16 января сообщили «Клоопу» в пресс-службе Министерства образования.

По инфомрации ведомства, онлайн-обучение продлится пока в городе не стабилизируется ситуация. 13 января город остался без отопления и воды из-за чего там ввели режим ЧС.

В МЧС тогда сообщили, что 12 января из-за холодов прервалась подача чистой воды населению и из-за этого в резервуаре с пресной водой замерзли трубы и резко упало давление воды. Без воды и тепла в городе остались 1800 домов.

14 января в ведомстве сообщили, что водозабор наполнили водой из ручья и направили в котельную №1. В итоге жителям постепенно начали давать тепло. Всего из-за аварии из строя вышли три котельные.