В пресс-службе МЧС сообщили, что в городе Майлуу-Суу в Джалал-Абадской области 13 января ввели режим ЧС. Отмечается, что в город прекратилась подача тепла.

По данным ведомства, 12 января из-за холодов прервалась подача чистой воды населению и из-за этого резервуаре с пресной водой замерзли трубы и резко упало давление воды.

«Количество воды, подаваемой горожанам, уменьшилось, а в тепловых электростанциях № 1, 3, 4 из-за отсутствия водоснабжения была остановлена система отопления […] Для восстановления количества воды совместно с коммунальными службами и отделом чрезвычайных ситуаций города, пожарные машины марок “КамАЗ” и “ЗИЛ-131” откачали воду из реки и заполнили электростанции. Несмотря на это, подача тепла в город прекратилась», — рассказали в МЧС.