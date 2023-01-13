В пресс-службе МЧС сообщили, что в городе Майлуу-Суу в Джалал-Абадской области 13 января ввели режим ЧС. Отмечается, что в город прекратилась подача тепла.
По данным ведомства, 12 января из-за холодов прервалась подача чистой воды населению и из-за этого резервуаре с пресной водой замерзли трубы и резко упало давление воды.
«Количество воды, подаваемой горожанам, уменьшилось, а в тепловых электростанциях № 1, 3, 4 из-за отсутствия водоснабжения была остановлена система отопления […] Для восстановления количества воды совместно с коммунальными службами и отделом чрезвычайных ситуаций города, пожарные машины марок “КамАЗ” и “ЗИЛ-131” откачали воду из реки и заполнили электростанции. Несмотря на это, подача тепла в город прекратилась», — рассказали в МЧС.
В Кыргызстане с 9 января наступили «аномальные холода». По прогнозам синоптиков, 13 января столбик термометра в Джалал-Абадской долине опустится до -14°С днем и -17°С ночью.
Ранее замглавы Кабмина Бакыт Торобаев заявлял, что все службы готовы к подобным холодам.
В 2018 году мэр Майлу-Суу Нурадил Маматов говорил, что в городе проживают более 25 тысяч человек.
Фото на главной: «Азаттык».