Кроме того, в УВД Оша сообщили, что в ту же ночь в больницу с ножевыми ранения доставили еще одного 27-летнего мужчину. Он в тяжелом состоянии. В милиции говорят, что этот пострадавший также состоит на учете как член ОПГ.

По первому факту возбудили уголовное по статье «Убийство», установили личности подозреваемых и объявили их в розыск.

«В результате принятых мер автотранспорт марки Toyota Camry обнаружен и водворен на специализированную стоянку. Кроме того, оперативниками задержан организатор этого особо тяжкого преступления, житель Кара-Суйского района Ошской области Кадыр Досонов, известный в криминальной среде под кличкой “Дженго”, а также объявлены в розыск трое его подельников», — сообщили в УВД Оша.