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Сотрудники милиции задержали кримавторитета Кадыра Досонова, известного по прозвищу Дженго. В пресс-службе УВД Оша сообщили, что его обвиняют в организации убийства другого члена ОПГ.
Сообщается, что в ночь с 12 на 13 января на улице Курманжан Датки в Оше рядом с банком обнаружили тело 29-летнего мужчины. По их данным, группа неизвестных лиц забила его до смерти. Днем 13 января в сети распространилось видео, где группа неизвестных забила до смерти человека предметами, похожими на арматуру или дубинку. Затем они скрылись с места происшествия. По данным милиции, убитый состоял на учете как член ОПГ.
Кроме того, в УВД Оша сообщили, что в ту же ночь в больницу с ножевыми ранения доставили еще одного 27-летнего мужчину. Он в тяжелом состоянии. В милиции говорят, что этот пострадавший также состоит на учете как член ОПГ.
По первому факту возбудили уголовное по статье «Убийство», установили личности подозреваемых и объявили их в розыск.
«В результате принятых мер автотранспорт марки Toyota Camry обнаружен и водворен на специализированную стоянку. Кроме того, оперативниками задержан организатор этого особо тяжкого преступления, житель Кара-Суйского района Ошской области Кадыр Досонов, известный в криминальной среде под кличкой “Дженго”, а также объявлены в розыск трое его подельников», — сообщили в УВД Оша.
В милиции добавили, что поиски остальных подозреваемых продолжаются.
Отреагировал на эти события и мэр Оша Бакытбек Жетигенов. Он заявил, что нужно «остановить беспредел».
«Это настоящая дикость. Необходимо усилить соответствующие общественно-профилактические мероприятия. Закон нужно соблюдать, все виновные должны ответить по всей строгости Закона. Впредь такого не должно повториться», — сказал градоначальник на совещании 13 января, в котором приняли участие и руководители правоохранительных органов.
Кто такой Дженго?
Кадыр Досонов известен как лидер одной из организованных преступных группировок. Ранее его уже задерживали несколько раз, но суд оправдывал Досонова и отпускал.
В июне 2022 года Кара-Суйский райсуд прекратил уголовное дело в отношении Досонова по статье «Незаконный захват земли» и оправдал за отсутствием состава преступления по статье «Легализация преступных доходов».
30 сентября прошлого года стало известно, что Верховный суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении Досонова, отменив приговоры предыдущих инстанций.
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