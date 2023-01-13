За прошедшие сутки в Кыргызстане отмечено самое рекордное потребление электроэнергии — 73,852 млн. кВт/час. Об этом сообщили в Нацэнергохолдинге.

«За последние двое суток в вечерние часы энергосистема работала в пределах существующих мощностей, а это недопустимо во время отопительного сезона. Продолжающийся рост потребления может привести к перегрузу основного оборудования и аварийному отключению подачи электроэнергии», – сообщили энергохолдинге.

Кроме того, энергетики отмечают самый высокий показатель расхода воды из Токтогульского водохранилища.

«Каждые сутки уровень воды снижается на 60 млн кубометров. При текущем уровне 10,6 млрд кубометров возникает риск глубокой сработки всего объема водных ресурсов, что может негативно повлиять на подготовку следующего осенне-зимнего периода», – сказали в компании.

Нацэнергохолдинг призвал население отнестись с пониманием к ситуации и бережно относиться к потреблению электроэнергии. Там просят не использовать энергоемкие электроприборы в вечернее (с 18.00 до 21.00) и утреннее (с 7.00 до 10.00) время и вместо этого пользоваться альтернативными источниками обогрева (газ, уголь).

Ранее МЧС прогнозировало аномальные холода. Ведомство со ссылкой на Кыргызгидромет сообщало, что с 11 января по стране будет резкое ухудшение погоды, снег и гололед на дорогах. Там отмечали, что аномальный холод затруднит работу автомобильных, энергетических и коммунальных служб, а также выпас скота.

А ночью с 12 на 13 января в некоторых районах Бишкека произошло отключение электроэнергии. В пресс-службе Бишкекского предприятия электрических сетей пояснили, что случилось это из-за того, что сработала противоаварийная автоматика во время резкого увеличения потребления электроэнергии в часы максимальных нагрузок.