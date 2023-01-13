По факту аварии на ТЭЦ было возбуждены уголовные дела в отношении нескольких высокопоставленных чиновников. Так, суды в 2019 году приговорили бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева к лишению свободы сроком на 15 лет. Позже Калиеву снизили срок на один год. 11 лет лишения свободы получил бывший директор госкомпании «Электрические станции» Салайдин Авазов.

В 2021 году появилась информация о том, что президент Садыр Жапаров помиловал Калиева и Авазова. В СИН же уверяли, что их освободили «по отбытию срока наказания».

По делу об аварии на ТЭЦ Первомайский райсуд приговорил Нурлана Омуркул уулу к четырем годам лишения свободы и штрафу в 150 тысяч сомов. Позже Бишкекский горсуд отменил это решение и назначил ему штраф в 300 тысяч сомов.