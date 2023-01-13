Директором ТЭЦ Бишкека вновь назначили Нурлана Омуркул уулу. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Электрических станций, к которой относится объект.
Ранее главой ТЭЦ был Андрей Воропаев, который занимал этот пост с 2018 года. Тогда его назначили как раз вместо Омуркул уулу.
В январе 2018 года на ТЭЦ Бишкека произошла авария, в результате которой столица почти на неделю осталась без тепла и горячей воды. До аварии ТЭЦ модернизировали, потратив на это $386 млн
По факту аварии на ТЭЦ было возбуждены уголовные дела в отношении нескольких высокопоставленных чиновников. Так, суды в 2019 году приговорили бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева к лишению свободы сроком на 15 лет. Позже Калиеву снизили срок на один год. 11 лет лишения свободы получил бывший директор госкомпании «Электрические станции» Салайдин Авазов.
В 2021 году появилась информация о том, что президент Садыр Жапаров помиловал Калиева и Авазова. В СИН же уверяли, что их освободили «по отбытию срока наказания».
По делу об аварии на ТЭЦ Первомайский райсуд приговорил Нурлана Омуркул уулу к четырем годам лишения свободы и штрафу в 150 тысяч сомов. Позже Бишкекский горсуд отменил это решение и назначил ему штраф в 300 тысяч сомов.