Первомайский райсуд Бишкека вынес 19 апреля обвинительный приговор семерым фигурантам дела по аварии на бишкекской ТЭЦ, которая произошла в январе 2018 года. Суд назначил им следующие наказания:
- Экс-главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву — 2 года и 6 месяцев заключения и штраф в 100 тысяч сомов;
- Бывшему гендиректору «Электрических станций» Узаку Кыдырбаеву — 4 года заключения и штраф в 150 тыс сомов;
- Бывшему зампредседателя Нацэнергохолдинга Нурлану Садыкову — 2 года и 6 месяцев заключения и штраф в 100 тысяч сомов;
- Экс-замгендиректора «Электрических станций» Бердибеку Боркоеву — 8 лет заключения и штраф в 150 тысяч сомов;
- Бывшему исполнительному директору проекта по модернизации ТЭЦ Темирлану Биримкулову — 2 года 6 месяцев заключения и штраф в 100 тысяч сомов;
- Бывшему директору ТЭЦ Нурлану Омуркулу уулу — 4 годам тюрьмы и штраф в 150 тысяч сомов;
- Экс-техническому инженеру ТЭЦ Нургазы Курманбекову — 4 года тюрьмы и штраф в пользу государства 150 тысяч сомов.
В совокупности участники процесса должны уплатить 900 тысяч сомов штрафа в пользу государства. Плюс компенсации в доход «Бишкектеплосети» и «Электрических станций» — 3,2 млн и 8 млн сомов соответственно.
Авария на бишкекской ТЭЦ
Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в конце января 2018 года — она привела к понижению температуры в квартирах горожан и перебоям с подачей горячей воды. Для выяснения причины аварии назначили депутатскую и правительственную комиссии.
Правительственная комиссия назвала причины аварии — «неготовность оборудования к холодам», «недостаток химобессоленной воды для котлов», «несогласованные действия оперативного персонала».
Депутатская комиссия посчитала, что авария на ТЭЦ Бишкека произошла по множеству причин, например, «политизированность энергетической отрасли», «назначение кадров по родственным связям» и «старое оборудование».
Глава депутатской комиссии Улан Примов заявил, что деньги, выделяемые из госбюджета на ремонт оборудования, использовались нецелесообразно. По его словам, каждый год Кыргызстан выделял из бюджета более 400 млн сомов на ремонт ТЭЦ.
Только один обвиняемый — Бердибек Боркоев — частично признал свою вину. Адвокаты обвиняемых просили суд оправдать их подзащитных. Они считают, что доводы следствия «необоснованны».