В совокупности участники процесса должны уплатить 900 тысяч сомов штрафа в пользу государства. Плюс компенсации в доход «Бишкектеплосети» и «Электрических станций» — 3,2 млн и 8 млн сомов соответственно.

Авария на бишкекской ТЭЦ

Нижний уровень котельной в старом корпусе Теплоэлектроцентрали Бишкека 29 января 2018 года. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в конце января 2018 года — она привела к понижению температуры в квартирах горожан и перебоям с подачей горячей воды. Для выяснения причины аварии назначили депутатскую и правительственную комиссии.

Правительственная комиссия назвала причины аварии — «неготовность оборудования к холодам», «недостаток химобессоленной воды для котлов», «несогласованные действия оперативного персонала».

Депутатская комиссия посчитала, что авария на ТЭЦ Бишкека произошла по множеству причин, например, «политизированность энергетической отрасли», «назначение кадров по родственным связям» и «старое оборудование».

Глава депутатской комиссии Улан Примов заявил, что деньги, выделяемые из госбюджета на ремонт оборудования, использовались нецелесообразно. По его словам, каждый год Кыргызстан выделял из бюджета более 400 млн сомов на ремонт ТЭЦ.

Только один обвиняемый — Бердибек Боркоев — частично признал свою вину. Адвокаты обвиняемых просили суд оправдать их подзащитных. Они считают, что доводы следствия «необоснованны».