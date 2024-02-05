Министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что после аварии ситуация на ТЭЦ стабилизировалась и до утра вторника всем подадут горячую воду.

«Я думаю, на утро вторника подадим горячую воду на 100%. Обстановка стабильная. Идет ликвидации последствий аварии на всех участках. Работают мэрия, Госстрой, МЧС и строительные компании. А также около 70 энергетиков помогают. Беспокоиться не о чем. Все котлы в работе, в резерве еще четыре котлоагрегата», — сказал он.

Ранее Минэнерго сообщил, что все дома уже подключены к отоплению. Это порядка 727 домов.

Последствия аварии все еще устраняют устраняют 991 человек, включая 81 спасателя.

Авария на ТЭЦ

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 2 февраля примерно в 03:00 ночи. Замминистра МЧС Урматбек Шамырканов сообщил, что взрыв произошел на мельнице для измельчения угля. Она находилась возле котла №14.

Взрывом была уничтожена крыша площадью 650 кв. м, но котлы не пострадали — сработал защитный механизм. Тем не менее, пострадали газотрубы, система водоснабжения, элеваторные ленты на 15 тысячах квадратных метров, четыре из них уже восстановили.

Пострадали и сотрудники ТЭЦ — пять человек. Двое из них были в тяжелом состоянии с сильными ожогами большей части тела — их эвакуировали прибывшие турецкие врачи в специализированную клинику в Турции.

Также из под завалов была спасена собака, которую госпитализировали в ветклинику. Она провела под завалами два дня, у нее есть ожоги.

Пока причина взрыва не была озвучена, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев даже подозревал якобы «диверсию». Эту версию отмели в тот же день, когда в Генпрокуратуре сообщили, что по факту аварии на ТЭЦ Бишкека возбуждено уголовное дело. Как рассказали в надзорном органе, авария на ТЭЦ произошла «из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами и несоблюдения правил безопасности».

После аварии президент Садыр Жапаров сообщил, что ТЭЦ теперь полностью модернизируют — он дал «поручение». А глава Кабмина Акылбек Жапаров распорядился провести капитальный ремонт ТЭЦ и запретил подключать к ней новостройки.