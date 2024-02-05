По данным Ошского ГУВД поздно вечером 31 января в Ошском областном центре психического здоровья один из родственников больного, находящегося на лечении, избил врачей. Причиной послужило то, что посетителю не понравилось, как лечат его родственника.

Видео с избиением врачей ранее распространилось в соцсетях. На нем видно, как мужчина в коридоре больницы избивает кулаками врачей.

Милиция задержала и установила личность подозреваемого, им оказался гражданин Б.К. 1990 года рождения. Издание «Азаттык» со ссылкой на местную милицию сообщает, что мужчина до марта 2023 года служил во внутренних войсках. На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство» и отправили в изолятор временного содержания. А пострадавшим врачам назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В Кыргызстане это не первый случай когда родственники пациентов или пациенты избивали врачей. В связи с этим министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев недавно поручил юристам защитить медработников на законодательном уровне от нападений со стороны родственников пациентов.