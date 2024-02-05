5 февраля в Октябрьском райсуде Бишкека прошло очередное заседание по иску прокуратуры о ликвидации одного из юрлиц «Клоопа» – ОФ «Клооп Медиа».

Суд по просьбе адвокатов «Клоопа» приобщил к делу документы о перерегистрации фонда, так как в устав ОФ «Клооп Медиа» были внесены уточнения по деятельности организации, а из состава учредителей выведен Бектур Искендер. Также к материалам дела по просьбе адвокатов «Клоопа» была приобщена независимая экспертиза материалов издания.

На заседании были взяты показания у трёх свидетелей обвинения — авторов экспертиз, которые фигурируют в деле о ликвидации «Клооп Медиа».

Эксперт Жекшенбек Аралбаев признал, что не писал экспертного заключения, а лишь «поверхностно прочел и подписал». Аралбаев заявил, что к «ним» поступают люди с приступами бессонницы и вспыльчивости из-за якобы прочтения «публикаций журналистов». Он не уточнял, на публикации каких журналистов ссылается, предоставить доказательства и статистику также не смог. Когда у него спросили, сколько случаев «сексуальных аномалий» вызвали публикации «Клоопа» — именно такой довод «эксперты-психологи» использовали в своей экспертизе — он не ответил, но улыбнулся.

Другой эксперт, психиатр М.О. Курманалиев заявил, что провел экспертизу в 2022 году без соответствующего сертификата. Документ он получил только три месяца назад.

В итоге, оба эксперта, отвечая на вопросы адвокатов «Клоопа», сообщили, что смогут подготовить необходимую информацию к следующему заседанию.

Так как не все эксперты пришли в суд, их продолжат опрашивать на следующем заседании 9 февраля.

Иск против «Клоопа»

28 августа 2023 года стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

В защиту «Клоопа» выступили НПО, правозащитники и медиасообщество. Все они призвали власти Кыргызстана отозвать иск, прекратить преследование журналистов и давление на свободу слова.