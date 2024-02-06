Следователь ГКНБ отказался снимать опечатывание с редакции информагентства 24.kg, написала на своей фейсбук-странице гендиректорка издания Асель Оторбаева. Она заявила, что ее сотрудников «фактически лишили права на профессию», и считает, что власть таким образом пытается довести агентство до банкротства и закрыть его.

Оторбаева рассказала, что сотрудникам издания приходится выполнять свою работу удаленно, а из-за того, что его офис опечатан, а техника, печать, документы и телефоны агентства изъяты ГКНБ, оно не может исполнять свои обязательства перед госорганами и партнерами.

«Я не выполню свои обязательства перед Налоговой службой, перед Соцфондом, другими гос- или муниципальными органами, на меня навешают штрафные санкции, которые я не смогу оплатить. И все – нет 24.kg», – рассуждает Оторбаева.

Она считает, что власти подобным образом могут закрыть все негосударственные СМИ, а кыргызстанцам останутся лишь «обслуживающие власть» издания, которые «не выдерживают никакой конкуренции».

«А вы будете смотреть стратосферные НТРК и “Кабар”, где вам будут рассказывать стратосферные сказки. А еще вы будете их содержать – ваши налоги пойдут им на повышение зарплаты и почетные грамоты. […] Но у вас не будет выбора», – написала Оторбаева.

Заведенное против редакции уголовное дело о «пропаганде войны» она назвала «не более чем мерой устрашения» и «попыткой закрыть рот» журналистам.

«НИКОГДА журналисты 24.kg не пропагандировали войну, никогда не имели цель вызвать агрессию одной страны против другой. Бред! Абсурд!» – заявила глава агентства.

1 февраля Оторбаева написала открытое обращение к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой допустить сотрудников редакции в их офис – теперь она полагает, что «оно тоже будет проигнорировано».

Обыск и уголовное дело

15 января сотрудники ГКНБ провели обыск в редакции 24.kg, изъяли компьютеры, ноутбуки, электронные носители и «другие вещественные доказательства», а также увезли руководство издания на допрос. Офис опечатали.

Позже в тот же день спецслужба сообщила, что на агентство возбуждено уголовное дело по статье о «пропаганде войны» (ст. 407 УК КР). Руководство издания проходит по делу свидетелями.

Доподлинно неизвестно, какая именно публикация стала поводом для обвинений в адрес журналистов, но главред агентства Махинур Ниязова сообщала коллегам, что статья связана с войной в Украине. По данным источника The Insider, дело завели из-за материала о кыргызстанце Алмазе Кудабек уулу, который воюет в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Что касается спорной публикации, то по ней не было зафиксировано никаких негативных последствий или общественного резонанса, не имеется материального ущерба», — писала в своем обращении к Ташиеву Асель Оторбаева.

24.kg – не первое издание, которое обвиняют в «пропаганде войны» в последние годы. В феврале 2022 года в Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Kaktus.media по этой же статье из-за перепечатки публикации таджикского медиа «Азия Плюс» с позицией таджикской стороны о приграничном конфликте. Статья была опубликована во время очередного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном. В самом Kaktus.media поясняли, что целью публикации было показать обществу Кыргызстана, «какую информационную политику ведет таджикская сторона».

Однако в надзорном органе посчитали, что публикация «вызвала бурное недовольство в обществе и вызвала усиление напряжения по всей стране, и это могло привести к обострению ситуации и применению военной силы».

24.kg – одно из первых кыргызских независимых интернет-изданий, основанное в 2006 году.