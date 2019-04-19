Совбез посоветовал Абылгазиеву уволить руководство госагенства охраны окружающей среды. В чем они провинились?

Совет безопасности порекомендовал главе правительства Мухаммедкалыю Абылгазиеву уволить руководство Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) за неисполнение «антикоррупционных мероприятий». В чем именно провинились сотрудники ведомства?

• не провели ни одного мероприятия по цифровизации, это привело к коррупции;

• на охраняемой территории незаконно построили 3,5 тысячи зон отдыха, домов и других построек на общей площади 335 гектаров;

• одни и те же сотрудники выезжали в заграничные поездки, иногда туда ездили «некомпетентные» работники. К примеру, внештатный сотрудник агентства за год семь раз съездил в командировку, а водитель директора агентства ездил в Женеву без ведома МИДа;

• руководство ведомства финансировало местные фонды охраны природы, хотя это незаконно. При этом, финансирование распределялось «неэффективно» и «в основном с нарушениями»;

• на квоты на отстрел краснокнижных животных выдавались поддельные подписи руководства.

Совбез также отметил, что в этом есть и вина должностных лиц минюста, минсельхоза и Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

«Руководство ГАООСиЛХ, несмотря на неоднократные напоминания, не организовало координацию деятельности указанных государственных органов, тем самым проявило заинтересованность в неисполнении антикоррупционных мер», — говорится в сообщении совета безопасности.

По данным совбеза, только за 2018 год глава агентства Абдыкалык Рустамов получил от премьер-министра два замечания, выговор и строгий выговор.

Также совбез порекомендовал генпрокуратуре изучить предоставленные материалы и дать им юридическую оценку.

Совет безопасности возглавляет президент, а членами совбеза являются чиновники, которые занимают ключевые посты во всех ветвях власти.

Этот совет разрабатывает политику, обеспечивающую суверенитет, независимость и территориальную целостность Кыргызстана. Хотя решения Совбеза носят рекомендательный характер, многие ведомства принимают их как приказ к исполнению.