СРОЧНО: Шаикову уволили с должности главы ГРС

Распоряжение об увольнении Алины Шаиковой подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Причины увольнения Шаиковой пока неизвестны. Чиновницу уволили на фоне скандала связанного с тендером на закупку биометрических загранпаспортов.

Вместо нее на эту должность назначили Алмаза Мамбетова, который ранее занимал должность мэра города Балыкчы.

Она возглавила ГРС в феврале 2018 года, она сменила на этой должности Дастана Догоева.

ГРС объявила тендер на закупку загранпаспортов осенью прошлого года и заложила на эти цели 1,2 млрд сомов. Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.

После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями.

Тогда ГКНБ начал свое расследование и в начале апреля сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов.

Позднее спецслужбы сообщили, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера. Спецслужба оценила ущерб в 253 млн сомов.

Чиновников ГРС задержали 16 апреля по обвинениям в «аффилированности» с Garsu Pasaulis. Сейчас они находятся в СИЗО.

ГРС заявила, что сотрудники ведомства «действовали в рамках законодательства».

Также в ГРС считают, что экономический ущерб государству не причинен, потому что договор с Garsu Pasaulis так и не был заключен.

В самой компании опровергают все обвинения ГКНБ Кыргызстана — в Garsu Pasaulis обвинения считают «абсурдными анонимными инсинуациями» и называют их «саботажем амбициозных программ по развитию республики».