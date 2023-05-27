В Турции 28 мая пройдет второй тур президентских выборов. В первом действующий глава государства Реджеп Эрдоган обошел своего соперника, оппозиционера Кемаля Кылычдароглу, всего на 4%. Возможно, эти выборы положат конец эпохе Эрдогана, который правит страной уже 20 лет. За это время ему удалось снизить влияние армии на политику, увеличить влияние ислама и превратить страну из парламентской республики в президентскую. «Клооп» вспоминает как, Эрдоган пришел к власти и изменил Турцию.

Великий османский поворот

Современная Турция стала светским государством в начале XX века, благодаря генералу и первому президенту Турецкой Республики Мустафе Кемалю, которого прозвали Ататюрком («отец всех турок» ). Он отделил религию от государства и начал развивать страну по западноевропейским стандартам, опираясь на поддержку армии.

Кемаль ликвидировал султанат и учредил республику, ввел европейскую систему мер и весов, европейскую одежду, ввел григорианский календарь и 24 часа в сутках, очистил язык от арабских и персидских заимствований, перевел письменность на латинский алфавит. Среди реформ Ататюрка – введение всеобщего светского народного образования, наделение женщин избирательными правами, замена законов шариата швейцарским гражданским кодексом, отмена многоженства.

Тем не менее, политический ислам в Турции не только выжил, но и сохранил популярность у значительной части элиты. Хотя попытки консервативного и религиозного реванша подавлялись армией (с 1960 по 2016 год в Турции было зафиксировано пять военных переворотов), оппоненты Ататюрка сохраняли позиции в турецкой элите и периодически возвращали себе власть, критикуя кемалистов за бездуховность и отрицание основ ислама. Одним из них был Реджеп Тайип Эрдоган.

Он начал свой путь в политику еще в середине 1970-х годов в Стамбуле, возглавив молодежную ячейку исламистской Партии национального спасения. Спустя несколько лет Эрдоган вступил в ряды «Партии благоденствия», которая тоже придерживалась принципов политического ислама. В ее рядах Эрдоган впервые стал известен как оратор и публичный политик – его обращения к туркам, разочарованным в кемализме, быстро стали популярными.

В 1994 году Эрдоган выиграл выборы мэра Стамбула, а год спустя «Партия благоденствия» прошла в парламент. Но в 1997 году военные вынудили тогдашнего премьер-министра Турции – главу «Партии Благоденствия» Неджметтина Эрбакана – уйти в отставку. Партию и ее сторонников обвинили в антисветской деятельности и попытке в долгосрочной перспективе создать в Турции «исламское государство». В 1998 году Конституционный суд запретил «Партию благоденствия» из-за нарушения принципа отделения религии от государства.

Тем не менее, Эрдоган продолжал активно участвовать в митингах консерваторов. В 1997 году из-за цитирования стихов идеолога пантюркизма Зии Гёкальда его обвинили в «разжигании религиозной ненависти». Эрдогана сняли с должности мэра и посадили на четыре месяца в тюрьму.

Четыре года спустя Эрдоган стал сооснователем и председателем «Партии справедливости и развития». В ноябре 2002 года она прошла в парламент и получила большинство мандатов — это позволило ей сформировать однопартийное правительство. Уже в начале следующего года лояльный Эрдогану парламент изменил законы, чтобы судимость не мешала ему занять кресло премьер-министра. Весной 2003 года Эрдоган стал депутатом, а вскоре президент назначил его премьером – в парламентской тогда еще стране у главы правительства были большие полномочия.

Так в Турции начался самый долгий за последние 100 лет консервативный разворот. Дать этому периоду новейшей истории Турции короткое определение сложно. Но в целом можно сказать, что это попытка мягкого воссоздания султаната и Османской империи – как внутри страны, так и за ее пределами. Она длится уже третье десятилетие и тесно связана с именем 69-летнего Эрдогана, который все это время не выпускает власть из рук.

Вперед в прошлое

Как и другому «воссоздателю империи» и ревнителю «традиционных ценностей» – Владимиру Путину, Эрдогану в момент прихода к власти очень повезло. Первое десятилетие XXI века стало периодом невиданного бума на рынках развивающихся стран. «Пузырь доткомов», надувавшийся в мировой экономике с 1995 года, лопнул, и в поисках новых точек роста глобальные инвестиционные банки начали вкладывать сотни миллиардов долларов в страны периферии, в том числе Россию и Турцию.

Цены на сырье начали бить все мыслимые рекорды, крупнейшие страны Азии, Африки и Латинской Америки захлебывались в деньгах. Перепадало что-то и населению, доходы которого росли. А местные политики сёрфили на волне этого бума, уверяя, что народ богатеет от их гениальных решений.

Нельзя сказать, что экономический рост в Турции совсем не был заслугой правительства Эрдогана. Проведенная им в 2004-2005 годах денежная реформа привела к уменьшению инфляции. Он привлекал иностранных инвесторов и не жалел средств для строительства масштабных инфраструктурных объектов.