В Турции 28 мая пройдет второй тур президентских выборов. В первом действующий глава государства Реджеп Эрдоган обошел своего соперника, оппозиционера Кемаля Кылычдароглу, всего на 4%. Возможно, эти выборы положат конец эпохе Эрдогана, который правит страной уже 20 лет. За это время ему удалось снизить влияние армии на политику, увеличить влияние ислама и превратить страну из парламентской республики в президентскую. «Клооп» вспоминает как, Эрдоган пришел к власти и изменил Турцию.
Великий османский поворот
Современная Турция стала светским государством в начале XX века, благодаря генералу и первому президенту Турецкой Республики Мустафе Кемалю, которого прозвали Ататюрком («отец всех турок» ). Он отделил религию от государства и начал развивать страну по западноевропейским стандартам, опираясь на поддержку армии.
Кемаль ликвидировал султанат и учредил республику, ввел европейскую систему мер и весов, европейскую одежду, ввел григорианский календарь и 24 часа в сутках, очистил язык от арабских и персидских заимствований, перевел письменность на латинский алфавит. Среди реформ Ататюрка – введение всеобщего светского народного образования, наделение женщин избирательными правами, замена законов шариата швейцарским гражданским кодексом, отмена многоженства.
Тем не менее, политический ислам в Турции не только выжил, но и сохранил популярность у значительной части элиты. Хотя попытки консервативного и религиозного реванша подавлялись армией (с 1960 по 2016 год в Турции было зафиксировано пять военных переворотов), оппоненты Ататюрка сохраняли позиции в турецкой элите и периодически возвращали себе власть, критикуя кемалистов за бездуховность и отрицание основ ислама. Одним из них был Реджеп Тайип Эрдоган.
Он начал свой путь в политику еще в середине 1970-х годов в Стамбуле, возглавив молодежную ячейку исламистской Партии национального спасения. Спустя несколько лет Эрдоган вступил в ряды «Партии благоденствия», которая тоже придерживалась принципов политического ислама. В ее рядах Эрдоган впервые стал известен как оратор и публичный политик – его обращения к туркам, разочарованным в кемализме, быстро стали популярными.
В 1994 году Эрдоган выиграл выборы мэра Стамбула, а год спустя «Партия благоденствия» прошла в парламент. Но в 1997 году военные вынудили тогдашнего премьер-министра Турции – главу «Партии Благоденствия» Неджметтина Эрбакана – уйти в отставку. Партию и ее сторонников обвинили в антисветской деятельности и попытке в долгосрочной перспективе создать в Турции «исламское государство». В 1998 году Конституционный суд запретил «Партию благоденствия» из-за нарушения принципа отделения религии от государства.
Тем не менее, Эрдоган продолжал активно участвовать в митингах консерваторов. В 1997 году из-за цитирования стихов идеолога пантюркизма Зии Гёкальда его обвинили в «разжигании религиозной ненависти». Эрдогана сняли с должности мэра и посадили на четыре месяца в тюрьму.
Четыре года спустя Эрдоган стал сооснователем и председателем «Партии справедливости и развития». В ноябре 2002 года она прошла в парламент и получила большинство мандатов — это позволило ей сформировать однопартийное правительство. Уже в начале следующего года лояльный Эрдогану парламент изменил законы, чтобы судимость не мешала ему занять кресло премьер-министра. Весной 2003 года Эрдоган стал депутатом, а вскоре президент назначил его премьером – в парламентской тогда еще стране у главы правительства были большие полномочия.
Так в Турции начался самый долгий за последние 100 лет консервативный разворот. Дать этому периоду новейшей истории Турции короткое определение сложно. Но в целом можно сказать, что это попытка мягкого воссоздания султаната и Османской империи – как внутри страны, так и за ее пределами. Она длится уже третье десятилетие и тесно связана с именем 69-летнего Эрдогана, который все это время не выпускает власть из рук.
Вперед в прошлое
Как и другому «воссоздателю империи» и ревнителю «традиционных ценностей» – Владимиру Путину, Эрдогану в момент прихода к власти очень повезло. Первое десятилетие XXI века стало периодом невиданного бума на рынках развивающихся стран. «Пузырь доткомов», надувавшийся в мировой экономике с 1995 года, лопнул, и в поисках новых точек роста глобальные инвестиционные банки начали вкладывать сотни миллиардов долларов в страны периферии, в том числе Россию и Турцию.
Цены на сырье начали бить все мыслимые рекорды, крупнейшие страны Азии, Африки и Латинской Америки захлебывались в деньгах. Перепадало что-то и населению, доходы которого росли. А местные политики сёрфили на волне этого бума, уверяя, что народ богатеет от их гениальных решений.
Нельзя сказать, что экономический рост в Турции совсем не был заслугой правительства Эрдогана. Проведенная им в 2004-2005 годах денежная реформа привела к уменьшению инфляции. Он привлекал иностранных инвесторов и не жалел средств для строительства масштабных инфраструктурных объектов.
В 2005 году, на волне охватившего страну оптимизма, правительство Эрдогана решило исполнить мечту покойного Ататюрка – начало переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Для консервативно-религиозного политика, который с 70-х годов прошлого века оппонировал проевропейскому курсу кемалистов и даже сидел за это в тюрьме, это был явно нелогичный шаг. Тем не менее, Эрдоган боролся с осторожными евробюрократами как лев, провоцируя их на резкие отказы – и обрушиваясь на них с гневной критикой.
Сегодня многие считают эти переговоры спектаклем. Эрдоган не мог не знать, что ЕС не готов принять настолько непохожую страну, как Турция, в свой состав. И использовал неизбежный отказ Европы, чтобы скомпрометировать идеи Ататюрка и легитимизировать в глазах турецкого общества дальнейший разворот в сторону неоосманизма и пантюркизма. Что собственно и произошло.
Признаки отхода Турции от европейского курса начались еще в первой половине нулевых. Еще тогда правозащитники заявляли об ущемлении свободы слова в Турции и преследованиях по статье «оскорбление турецкой государственности». Среди обвиненных по ней были писатель Орхан Памук (будущий лауреат Нобелевской премии, вынужденный эмигрировать) и журналист армянского происхождения Грант Динк, убитый в 2007 году.
Эрдоган обнуляется
В 2007 году в Турции должны были пройти президентские и парламентские выборы. По тогдашним законам президента страны выбирал парламент. Партия Эрдогана выдвинула на этот пост кандидатуру Абдуллы Гюля – его заместителя и бывшего сопартийца по «Партии благоденствия».
Кемалисты в парламенте выступили против: религиозность Гюля они считали прелюдией к исламизации Турции, и в общем, не ошибались. В крупных городах прошли акции протеста. Протестующих поддержал начальник Генштаба турецкой армии, пообещав, что армия поможет им отстоять светское государство. Это помешало Гюлю стать президентом – но ненадолго.
На парламентских выборах снова победила партия Эрдогана: на волне продолжавшегося экономического роста она опять получила больше половины депутатских мандатов. Новые парламентарии успешно избрали Абдуллу Гюля президентом, и на этот раз армия пообещала не вмешиваться.
Позже генпрокуратура Турции пыталась запретить деятельность партии Эрдогана – якобы за заговор с целью создать исламское государство. Но Конституционный суд не поддержал этот иск.
Спустя два года в Турции произошло привычное для жителей многих постсоветских стран событие – с помощью референдума поменяли Конституцию страны. Это позволило партии Эрдогана продлить свое правление на третий срок. Но поправки коснулись и силового блока — военные лишились неприкосновенности в гражданских судах, которая десятилетиями помогала им отстаивать кемалистский курс Турции. Позже это привело к аресту офицеров, обвиненных в заговорах с целью военного переворота против партии Эрдогана.
Кроме того, по новой конституции президент стал избираться не парламентом, а на всеобщих выборах. И в 2014 году Эрдоган избирается президентом. Изначально это была декоративная должность, так как все важные решения принимались премьер-министром и его правительством. Хотя это не мешало Эрдогану влиять на действия правительства и его соратников в парламенте. Но со временем он превратил полномочия президента в поистине царские. Точнее, султанские.
Победа над военными и установление автократии
В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции произошла последняя известная попытка военного переворота, ослабившая позиции кемалистов и усилившая Эрдогана.
Солдаты заняли мост через пролив Босфор, здание генштаба и захватили центральные телеканалы, заявив, что власть перешла к ним. Они нанесли авиаудар по зданию парламента в Анкаре. Однако уже к утру путч подавили. В результате столкновения между солдатами и сторонниками Эрдогана погибли около 300 человек, почти 1500 человек получили ранения.
Десятки тысяч человек задержали или отстранили от работы за участие в попытке переворота и «недостаточную лояльность» к президенту Эрдогану. Среди задержанных — военные, преподаватели, судьи, журналисты. Власти заблокировали доступ к более чем 20 новостным сайтам, отозвали лицензии у 25 издательств в стране и выдали ордер на арест 42 журналистам.
В попытке переворота власти Турции обвинили бывшего имама и проповедника Фетхуллу Гюлена, который с 2000 года живет в США. Он считается вторым по влиянию человеком в Турции после самого Эрдогана и настаивает, что ислам и демократия совместимы. Его влияние опирается на систему лицеев в 150 странах, а в Турции – на сеть сторонников в армии и полиции, которых Эрдоган называет «государством в государстве».
Эрдоган потребовал от американских властей экстрадиции Гюлена, но получил отказ и теперь преследует сторонников имама по всему миру.
В 2017 году турецкие власти потребовали и от Кыргызстана закрыть лицеи «Себат», которые связывали с Гюленом. Кыргызские власти попросили Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны, но переименовали лицеи в «Сапат». А спустя четыре года турецкие власти похитили в Бишкеке президента сети этих лицеев, гражданина Кыргызстана и уроженца Турции Орхана Инанды.
В том же 2017 году Эрдоган снова изменил конституцию, сделав парламентскую республику президентской. Президенту стали подчиняться правительство, избирком, суды, полиция и армия. Должность премьер-министра, которую сам Эрдоган занимал около 10 лет, упразднили. Турция стала автократией.
Граждане страны выходили на митинги за отмену итогов референдума по изменению конституции, но не смогли добиться желаемого. Спустя год Эрдоган снова переизбрался президентом и стал фактически единоличным правителем Турции.
Кемалисты получили шанс, но за него надо будет драться
Несмотря на явные проблемы со здоровьем, 69-летний Эрдоган у власти уже около 20 лет и рассчитывает на новый срок. Шансы на это велики: на выборах 14 мая он набрал 49,35% голосов, совсем немного не добрав до победы. Его главным оппонентом стал кемалист, сторонник светского и европейского пути развития Турции Кемаль Кылычдароглу, набравший 45% голосов.
На итоги второго тура может повлиять третий кандидат Синан Оган, получивший 5% голосов. До выборов он критиковал власть, а теперь заявляет, что поддержит Эрдогана. Но в коалиции Огана раскол: один из ее лидеров заявил о поддержке Кылычдароглу.
Востоковед Руслан Сулейманов считает, что в этот раз у оппозиции есть все шансы на победу. «У Эрдогана действительно огромное влияние на судебную систему, парламент, Центральный банк, но такого влияния на избирательную систему у него нет», — сказал Сулейманов RTVI.
Кроме того, экономика, которая помогла Эрдогану прийти к власти в нулевых, теперь явно отвернулась от него: Турция уже несколько лет не может выбраться из затяжного кризиса. И этот кризис полностью развенчал авторитет Эрдогана как человека, сведущего в экономике. Начатое им в 2018 году снижение процентных ставок, вопреки советам Центрального банка, уронило национальную валюту ниже плинтуса, разогнав инфляцию к концу 2022 года до 83% — рекорд за последние 25 лет.
Турция придерживается нейтралитета в российско-украинской войне. С одной стороны, страна помогает Украине вооружением. С другой, помогает России обходить санкции, зарабатывая на этом. Эрдоган поддерживает дружеские личные отношения с Путиным, демонстрирует «понимание» его мотивов и покупает российские системы ПВО, ссорясь из-за этого с партнерами по НАТО.
Соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу хочет вернуть Турцию к прежним безоблачным отношениям с НАТО и к парламентской форме правления. Он видит Турцию светской страной, но отказываться от эрдогановского курса на усиление влияния в исламском мире, скорее всего, не будет. Если, конечно, победит: 67-летнему Кылычдароглу явно не хватает харизмы.
На словах Эрдоган готов смириться с возможным поражением, но Сулейманов опасается, что в случае проигрыша он пойдет на что угодно.
«Эрдоган будет пытаться требовать пересмотра результатов, использовать свое давление на судебную систему: тот же Конституционный суд, например, вполне может отменить результаты выборов. Он будет бороться до последнего. Но если все институты власти будут солидарны с оппозицией, Эрдогану придется признать свое поражение», — сказал он «Медузе».