В Турции 14 мая прошли выборы президента страны. Согласно данным турецкого госинформагентства Anadolu, по результатам выборов никто из кандидатов не преодолел 50% порог голосов избирателей.

По информации агентства, по всей стране уже подсчитано 98,72% всех голосов избирателей. Лидирует в гонке нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган с 49,35% голосов, а на втором месте с 45% голосов избирателей кандидат от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаль Кылычдароглу.

По информации агентства BBC, оба кандидата в президенты не исключают объявления второго тура выборов главы государства, который может состояться 28 мая. Окончательные результаты выборов первого тура будут опубликованы 19 мая Высшим избирательным советом Турции.

Вместе с выборами президента в тот же день в Турции прошли и парламентские выборы. По предварительным подсчетам, на выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития (AK Parti).

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган занимает свой пост с 2014 года. Последний раз он одержал победу на президентских выборах 2018 года.