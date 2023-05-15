Мужчина, стрелявший в воздух из травматического пистолета около ночного клуба Suzie Wong, не работает в Министерстве экономики и коммерции. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Минэкономики.

По данным ведомства, задержанный Сагынали Абдурахманов был заведующим отдела предпринимательства и контроля проверок Межрегионального управления. Он находился в трудовом отпуске с 1 апреля по 6 мая 2023 года, а затем уволился.

«С 10 мая С.А. уволен по собственному желанию. Этот сотрудник сейчас не работает в Минэкономики и коммерции», — сообщили в ведомстве.

О задержании мужчины стало известно 14 мая.

По данным СМИ, мужчина вышел ночью из клуба Suzie Wong и стал стрелять в воздух. Подозреваемого доставили в УВД Октябрьского района Бишкека и изъяли у него травматический пистолет. Сообщалось, что в результате стрельбы никто не пострадал.



