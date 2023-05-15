Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев заявил, что не видит особых проблем в сотрудничестве Кыргызстана с Россией, несмотря на разговоры о возможных западных санкциях. Об этом глава МИД сообщил журналисту телеканала «Россия 1».

«Мы стратегические партнеры. У нас нет никаких препятствий для сотрудничества. Говорят наши западные партнеры возможны санкции, но мы же тоже следуем своим правилам и особых таких проблем нет», – сказал глава МИД.

Кыргызские власти не раз говорили о дальнейшем развитии экономических отношений с Россией несмотря на то, что ее армия 24 февраля 2022 года вторглась в Украину.

В последний раз президент Садыр Жапаров говорил, что Кыргызстан придает особо важное значение укреплению и наращиванию торгово-экономических отношений с Россией на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Кроме этого Кыргызстан, состоящий в ОДКБ и ЕАЭС, согласно данным британского журнала The Economist, занял третью строчку в рейтинге «друзей России».

Эксперты полагают, что Кыргызстан помогает России обходить западные санкции. По данным Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызстан за последний год заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов.

На фоне этого страны запада и Евросоюза уже предупреждали власти Кыргызстана о недопустимости помощи России в обходе антироссийских санкций.

Несмотря на ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления и предупреждения западных стран, Жапаров даже пригласил Путина в Бишкек с официальным визитом. Путин это предложение принял.