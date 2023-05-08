Президент Садыр Жапаров встретился с председателем Госдумы Федерального Собрания России Вячеславом Володиным. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Они встретились 7 мая в городе Ржев во время официального визита Жапарова в Россию. Жапаров и Володин обменялись мнениями и поговорили о роли межпарламентского взаимодействия между Кыргызстаном и Россией.

Володин сказал, что Россия дорожит отношениями с Кыргызстаном и подчеркнул, что важно и дальше укреплять дружественные отношения между двумя странами.

Также он подчеркнул, что есть положительная динамика в торгово-экономической сотрудничестве стран.

«На сегодняшний день парламенты двух стран эффективно сотрудничают на всех площадках межпарламентского диалога. Садыр Жапаров отметил, что у межпарламентского сотрудничества между двумя странами остается большой потенциал и надеется, что работа в этом направлении будет продолжена», — говорится в сообщении администрации президента.

Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан придает особо важное значение укреплению и наращиванию торгово-экономических отношений с Россией. Президент отметил, что страны активно сотрудничают по евразийской интеграции.

«В текущем году в рамках председательства России в органах ЕАЭС Кыргызстан готов всемерно поддерживать инициативы российской стороны. Стороны договорились содействовать дальнейшему развитию взаимодействия в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях», — сообщили в пресс-службе.

Садыр Жапаров единственный из иностранных президентов, кто прибыл в Москву для участия в параде 9 мая* — в некоторых постсоветских странах, считающимся Днем победы в «Великой отечественной войне».

Кроме Жапарова глава России пригласил на парад в Москву и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Однако российские СМИ со ссылкой на главу пресс-службы Рахмона сообщили, что таджикский президент пока не принял решение лететь в Москву или нет.

Глава Кыргызстана прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина, отношении которого ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест за военные преступления.

Володин уже не первый раз говорит о развития межпарламентских отношений между Кыргызстаном и Россией. Ранее 25 апреля на встрече со спикером Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым он сказал, что опыт России в принятии законов против НКО «финансируемые Западом» может быть полезен Кыргызстану.

Власти Кыргызстана по-прежнему продолжают плотно сотрудничать с российской стороной и постоянно говорят об укреплении дружественных отношений несмотря вторжение России в Украину и ордер на арест Путина.

Кыргызстан, состоящий в ОДКБ и ЕАЭС, согласно данным британского журнала The Economist, занял третью строчку в рейтинге «друзей России».

Эксперты полагают, что Кыргызстан помогает России обходить западные санкции. По данным Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызстан за последний год заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов.

На реэкспорт Кыргызстана уже обратил внимание Евросоюз. В конце марта Бишкек посетил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.

На пресс-конференции он призвал страны не становиться платформой России для обхода санкций. Он добавил, что ЕС будет проводить с властями Кыргызстана переговоры, чтобы выявить, на самом ли деле имеется обход антироссийских санкций в стране и обсудить, какие могут быть приняты меры.

*Вечером 8 мая по центральноевропейскому времени (9 мая по московскому времени) 1945 года был подписан акт о капитуляции германских вооруженных сил. Этот акт обязывал германские вооруженные силы прекратить боевые действия и начать разоружение. Вторая мировая война завершилась в начале сентября 1945 года.

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