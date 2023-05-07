ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от Ленинского одномандатного избирательного округа №26. Регистрацию прошли 32 кандидата, из которых пять — женщины.

Теледебаты с участием кандидатов пройдут с 22 по 26 мая.

Сами досрочные выборы по Ленинскому избирательному округу пройдут 28 мая. Среди зарегистрированных кандидатов есть фигуранты Кемпир-Абадского дела Равшан Джеенбеков и Илгиз Сарылдык уулу (Илгиз Шаменов). Сейчас они оба находятся под стражей. Также за кресло депутата парламента от Ленинского округа поборются бывший замсекретаря Совбеза Омурбек Суваналиев, экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу и бывший адвокат Садыра Жапарова Акин Токталиев.

Выборы по Ленинскому округу Жапарову пришлось назначить, так как Жаныбек Абиров, который был депутатом от этого района, 27 марта добровольно сдал свой мандат. В тот же день ЦИК приняла его заявление. Абиров решил сдать депутатский мандат после драки с его участием.



Авторка текста: Аделя Жуманалиева.