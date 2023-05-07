Основной состав президентского камерного оркестра «Манас» подал в отставку вместе с художественным руководителем и дирижером Эрнисом Асаналиевым. Об этом пишет издание Kaktus.media со ссылкой на самого Асаналиева.

Оркестр сейчас временно приостановил проведение концертов.



«Считаю своим долгом оповестить дорогих слушателей, что пока наших концертов не будет. Но они обязательно будут, потому что мы несем культуру и свет, и они обязательно дойдут до ваших сердец в нашем исполнении. Как и когда это будет, мы еще дополнительно сообщим», — сказал он.



По словам Асаналиева, коллектив вынужден был подать в отставку из-за разногласий с администрацией оркестра. Он говорит, что артистов поставили «в невыносимые для творческих людей условия».

«Когда артиста загоняют в рамки, как офисного работника, то это конец творчеству. Поэтому было сложно и оркестр не выдержал. Коллектив принял решение подать в отставку. Я никоим образом не влиял на это решение», — отметил он.

Сама администрация госучреждения «Президентский камерный оркестр “Манас”» пока не комментировала слова Асаналиева.

Президентский камерный оркестр «Манас» относится к Управделами президента. Его создали в 1999 году, а в 2001 году оркестру присвоили статус «президентский». Основоположник оркестра является скрипач, народный артист Кыргызской Республики, лауреат международного конкурса и доцент Кыргызской Национальной Консерватории Эрнис Асаналиев.



Миссия оркестра в обслуживании протокольных мероприятий, а также в пропаганде классической музыки и развития камерного исполнительства в Кыргызстане.

