В ночь с 6 по 7 мая в селе Мурас (Маргун) Лейлекского района Баткенской области произошла драка между военнослужащими Минобороны и местными жителями. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет издание 24.kg.



По их данным, в драке участвовали около 100 военнослужащих и гражданских лиц. На видео, опубликованном в сети, видно скопление мужчин, часть из которых в военной форме.



Издание 24.kg пишет, что причиной драки стал конфликт между офицером, недавно переведенным в эту часть, и солдатом, который родом из этого села. В результате односельчане солдата встали на его защиту, а некоторые военнослужащие поддержали офицера, что привело к массовой драке.

В Генпрокуратуре изданию сообщили, что факт зарегистрирован в ЕРП и сейчас ведется проверка.



Авторка текста: Аделя Жуманалиева.