Президент Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Борт главы государства приземлился в международном аэропорту «Внуково 2».
Жапарова в аэропорту встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
В ходе своего визита Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, также встретится с другими официальными лицами России и примет участие в ряде мероприятий. Президент Кыргызстана будет почетным гостем на параде в Москве 9 мая* — в некоторых постсоветских странах, считающимся Днем победы в Великой Отечественной войне.
Читать по теме: Парад верности. Дубнов объяснил, почему Жапаров оказался единственным гостем Путина 9 мая