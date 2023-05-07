Президент Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщили в его пресс-службе.



Борт главы государства приземлился в международном аэропорту «Внуково 2».

Жапарова в аэропорту встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.



В ходе своего визита Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, также встретится с другими официальными лицами России и примет участие в ряде мероприятий. Президент Кыргызстана будет почетным гостем на параде в Москве 9 мая* — в некоторых постсоветских странах, считающимся Днем победы в Великой Отечественной войне.

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