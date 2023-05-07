Депутаты парламента на заседании 10 мая рассмотрят в первом чтении конституционный законопроект «О Народном Курултае». Рассмотрение проекта закона включен повестку дня.



Как сообщает «Азаттык», в прошлом месяце прошло заседание рабочей группы по подготовке этого законопроекта. На нем приняли решение сократить количество делегатов с 1070 до 700.

На заседании 15 мая депутаты сняли с повестки дня законопроект о Народном Курултае. Несколько депутатов выступили против того, чтобы давать институту Народного Курултая право законодательной инициативы.



«Если у курултая будет законодательная инициатива, тогда зачем мы? По этому вопросу я принципиально против того, чтобы курултаю давали законодательную инициативу. Потому что есть Жогорку Кенеш. Тогда распустите нас», — сказал тогда нардеп Балбак Тулобаев.



Советник президента Чолпонбек Абыкеев, который представлял депутатам законопроект, в ответ пообещал парламентариям учесть все предложения и замечания.

Споры о законности курултая



Первый Народный курултай прошел в Бишкеке 25-26 ноября. Его своим указом созвал президент Садыр Жапаров из-за того, что законопроект «О Народном Курултае», инициированный им же, парламентский комитет отклонил.

Однако юристы называли созыв курултая президентом незаконным и отмечали, что без конституционного закона глава государства превышает свои полномочия. В администрации президента же настаивают, что все законно.



В конце декабря депутат Адахан Мадумаров от имени парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» обратился в Конституционный суд. Он считает, что курултай, прошедший 25-26 ноября, был незаконным, и никто не вправе созывать его своим указом. Представление фракции должны рассмотреть до 14 августа.

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