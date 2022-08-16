Президент Садыр Жапаров подписал указ «О созыве Народного Курултая». Об этом сообщили в пресс-службе главы страны. Однако, по словам юристки Фатимы Якупбаевой, у президента нет на это полномочий.

По ее словам, организацию и порядок работы Народного Курултая определяют Конституция и конституционный закон.

«В статье 70 Конституции в списке полномочий президента не указано право избирать, созывать, освобождать членов Народного курултая. Он вправе обращаться к ним с разными посланиями, обращениями, выступать на заседаниях. Но не созывать Народный курултай самостоятельно, тем более своим указом. В законе о статусе президента, тоже таких полномочий нет», – рассказала Якупбаева в интервью журналистке «Клоопа».

В пресс-службе администрации президента на момент публикации материала не прокомментировали указ президента о курултае.

По информации администрации Жапарова, первый Народный Курултай созвали на 25 ноября, который должен пройти в Бишкеке. Курултай планируют провести за счет Резервного фонда председателя Кабинета министров и Фонда президента.

Народный Курултай прописан в Конституции, однако закон о нем еще не принят. 17 мая комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству не принял конституционный законопроект «О Народном курултае», который инициировал Жапаров.

Поддержали проект закона четыре депутата парламента: Медербек Алиев, Замирбек Мамасадыков, Дастанбек Джумабеков и Мейкинбек Абдалиев. Всего на заседании было восемь парламентариев.

Однако документ принимается только большинством голосов от присутствующих депутатов.

Против проекта закона высказалась депутатка Гуля Кожокулова. По ее словам, документ не соответствует нормам Конституции. Она также задалась вопросом, если курултай сможет освобождать от должности членов Кабинета министров, то зачем нужны депутаты.

С критикой проекта закона также высказался депутат Жанар Акаев. Он сказал, что не обязательно созывать курултай, чтобы заслушать обращение президента, так как глава страны может обратиться к народу через интернет и телевидение.

Законопроект «О Народном курултае»

О необходимости принятия проекта закона о Народном курултае не раз говорил президент Садыр Жапаров. Первый раз о курултае Жапаров упомянул 10 октября 2020 года, когда его кандидатуру как премьера после освобождения сторонниками из колонии одобрил Кабинет министров.

Тогда Жапаров сказал, что в его видении новой Конституции «президент будет, премьера не будет, будет система курултая».

Затем в интервью международному телеканалу Al Jazeera президент говорил, что курултай будет органом, перед которым будут отчитываться президент и парламент раз в год. Вместе с этим, добавил Жапаров, курултай сможет отправлять их в отставку, если сочтет их работу неудовлетворительной.

В проекте закона о курултае говорится, что в Кыргызстане будут курултаи местных сообществ и Народный курултай.

В документе также говорится, что организация и проведение курултая местного сообщества, курултаев представителей местных сообществ айылных аймаков, городов, районов, областей, городов Бишкек и Ош будет проходить за счет средств местных бюджетов. А организационное и другое обеспечение проведения курултая местного сообщества возлагается на органы местного самоуправления и местные госадминистрации.

Народный курултай будет финансироваться из госбюджета, а иное обеспечение проведения курултая будет осуществлять администрация президента.

Кроме этого, у Народного курултая будет возможность инициировать собственные законопроекты. Сейчас таким правом обладает президент, парламент и Кабинет министров.

Также в проекте закона говорится, что курултай сможет предлагать президенту увольнять отдельных членов Кабмина и других чиновников. В также говорится, что решения Народного курултая носят консультативный и рекомендательный характер. При этом, решение курултая может реализовать президент, парламент или другие местные органы.