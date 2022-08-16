Мэрия Бишкека планирует ввести в столице ограничения на свадьбах, поминках, юбилеях и других мероприятиях. Соответствующий проект положения вынесли на общественное обсуждение на сайт Бишкекского горкенеша.

Требования, указанные в проекте:

Свадебные торжества проводятся в течение одного дня, с участием гостей до 250 человек. Допускается кортеж из не более четырех легковых авто;

семейные торжества проводятся в течение одного дня до полуночи. Гостей должно быть до 200 человек;

можно забивать не более одного крупного рогатого скота/лошади или не более трех единиц мелкого домашнего скота;

юбилеи проводятся до полуночи, с участием гостей до 250 человек;

мероприятия, связанные с подготовкой к погребению и погребением, проводятся в течение не более трех дней, с участием неограниченного количества людей. Нельзя забивать крупный рогатый скот/лошадь;

поминки проводятся с участием не более 300 человек. Можно забить не более одного крупного рогатого скота/лошади или не более трех единиц мелкого домашнего скота;

при проведении мероприятий, связанных с подготовкой к погребению и погребением рекомендуется воздержаться от чрезмерного расточительства – раздавать пакеты с угощениями, накрывать на стол, приносить угощения и подарки (кийит кийгизүү);

госслужащим рекомендуется проводить торжества и поминки, не расходуя много денег, и быть примером для граждан.

В Бишкекском горкенеше отметили, что в последние годы, несмотря на принимаемые меры, в кыргызском обществе при проведении различных торжеств, поминальных обрядов встречаются такие пороки, как тщеславие, стремление показать себя, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, а также игнорирование традиций и обычаев народа.

«Многие граждане воспринимают пышные семейные торжества и мероприятия, посвященные памяти усопших, как единственную возможность избежать критики и колких замечаний соседей и родственников, давления общественности в целом», – сообщается на сайте БГК.

В феврале президент Садыр Жапаров подписал указ, запрещающий забивать скот на похоронах. По мнению Жапарова, похороны в Кыргызстане превращаются в торжества, а «бедные семьи, соревнуясь с богатыми, поддавшись тщеславию, забивают одну единственную свою корову и провожают в последний путь своих близких, а сами остаются ни с чем».

Президент поручил своим полпредам в регионах и местным властям разработать и утвердить положение о проведении семейных, поминальных и иных мероприятий. Также они должны проводить широкие информационно-разъяснительные кампании среди населения, а госсекретарь должен это всё организовать.

Духовному управлению мусульман (ДУМК) президент рекомендовал издать соответствующие фетвы, чтобы не допустить и предотвратить расточительство на религиозных церемониях и поминальных обрядах.

Также Жапаров обратился в Ассамблею народов Кыргызстана, к общественным организациям и СМИ с просьбой проводить информационные кампании против расточительства.