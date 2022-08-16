Владельца кафе «Алмаз» в Кадамжайском районе Баткенской области, где 31 июля произошло массовое отравление, оштрафовали на 23 тысячи сомов. Об этом журналистке «Клоопа» сообщила главный врач Баткенского межрайонного центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Асель Кобаева.

По ее словам, по факту отравления оштрафовали администратора кафе на 7 тысяч сомов, а владельца магазина, в котором закупались ингредиенты для салатов, – на 3 тысячи сомов.

Само кафе, отметила главврач, продолжает работать. Его открыли 8 августа, после учтенных рекомендаций санслужбы.

«Перед открытием, кафе прошло контрольную проверку. Были взяты анализы воды, смывы со всех поверхностей, а также проверили всех сотрудников. Поэтому кафе дали разрешение открыться», – сказала она.

Отравление в Кадамжае

О массовом отравлении в Кадамжайском районе стало известно 31 июля.

Тогда в Департаменте сообщили о 89 отравившихся. Позже это число увеличилось до 144 человек. Пострадавшие 30 июля были на свадьбе в кафе «Алмаз». Всего на мероприятии было 250 человек.

«В меню мероприятия были три вида салата, бахчевые, фрукты, курица-гриль, и горячие блюда. При этом, салаты и отварное мясо были приготовлены организатором свадьбы в домашних условиях и принесены в кафе», – рассказали в департаменте.

1 августа сотрудники санэпидемнадзора проверили кафе, а на главу заведения составили протоколы о правонарушениях. Кафе временно закрыли.

Позже в Департаменте сообщили, что у 11 пострадавших выявили вульгарный протей (Proteus vulgaris) и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).

*Золотистый стафилококк — это вид шаровидных грамположительных бактерий из рода стафилококков. Чаще всего эта инфекция поражает верхние дыхательные пути, вызывая гнойную ангину, фарингит, тонзиллит, бронхит и другие воспалительные заболевания.

*Микробы рода протей — это род грамотрицательный факультативных анаэробных не образующих спор бактерий, представляющих нормальную, условно-патогенную флору кишечника. Патогенными для человека являются три вида протей – Proteus mirabilis, Proteus vulgaris и Proteus penneri. Proteus vulgaris является загрязнением объекта органическими веществами.

«Из отобранных образцов (отварное мясо, курица гриль) по результатам лабораторных исследований обнаружены Proteus vulgaris (вульгарный протей)», – рассказали в пресс-службе.