Кыргызстанец Ынтымак Мурадил уулу завоевал золото по традиционной стрельбе из лука на Исламских играх солидарности в Турции.
Это восьмая золотая медаль в копилке Кыргызстана. Всего у республики 26 медалей. Из них восемь золотых, шесть серебряных и двенадцать бронзовых медалей.
Официальное открытие Исламских игр солидарности состоялось в Конье (Турция) 9 августа.
Флаг Кыргызстана на открытии несли капитан национальной сборной борец Атабек Азизбеков и легкоатлетка Айнуска Калил кызы.
Сам чемпионат стартовал 10 августа и продлится до 18 августа. В нем принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 56 стран. На играх разыграют 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. В соревнованиях принимают участие 25 кыргызских спортсменов.
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