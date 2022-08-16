Кыргызстанец Ынтымак Мурадил уулу завоевал золото по традиционной стрельбе из лука на Исламских играх солидарности в Турции.

Geleneksel okçulukta kazananlar belli oldu!🏹Traditional archery winners have been announced.

Men's 70m Target Shooting

🥇Yntymak Muradil Uulu🇰🇬

🥈Muhammed İkram Mazlan🇲🇾

🥉Oğuz Okçu🇹🇷



Women's 60m Target Shooting

🥇Aysun Demirci🇹🇷

🥈Sena Keçeci🇹🇷

🥉Dayang Ferazlyn Abang Sahari🇲🇾 pic.twitter.com/sr9K4E0IrF — Konya2021 (@2021Konya) August 15, 2022

Это восьмая золотая медаль в копилке Кыргызстана. Всего у республики 26 медалей. Из них восемь золотых, шесть серебряных и двенадцать бронзовых медалей.

Официальное открытие Исламских игр солидарности состоялось в Конье (Турция) 9 августа.

Флаг Кыргызстана на открытии несли капитан национальной сборной борец Атабек Азизбеков и легкоатлетка Айнуска Калил кызы.

Сам чемпионат стартовал 10 августа и продлится до 18 августа. В нем принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 56 стран. На играх разыграют 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. В соревнованиях принимают участие 25 кыргызских спортсменов.

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